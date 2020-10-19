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Mudanya Belediyesi online eğitim ağını güçlendiriyor

Mudanya Belediyesi, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından alınan uzaktan eğitim kararı gereği, bilgisayar ve internete erişimi olmayan öğrenciler için açtığı online eğitim sınıflarının sayısını artırıyor.


Yenimahalle Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor Merkezi'nin ardından Halitpaşa mahallesindeki Mudanya ilçe stadının yanında bulunan ek hizmet binasında da etüt merkezi online eğitim sınıfı açıldı. Merkezde, Covid-19 salgını sebebiyle uzaktan eğitime ulaşmakta zorlanan çocuklara, bilgisayar ve internet erişimi sağlanıyor. Sosyal mesafe kurallarına göre hazırlanan sınıfta çocuklar, EBA'daki online derslere katılabiliyor. Sınıfın açılışını öğrencilerle birlikte yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Yeni Mahalle'deki kültür merkezimizle birlikte toplam bilgisayar sayımız 28 oldu. Önümüzdeki günlerde eski Öğretmenevi binasının bir bölümünü de çocuklarımız için online eğitim sınıfına dönüştüreceğiz. Kayıt yaptıran her çocuğumuza kulaklık hediye ediyor, sınırsız sayıda çıktı alabilme imkânı sunuyoruz. Çocuklarımız kayıt ve bilgi için 554 55 66 numaralı telefondan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nü arayabilir, online eğitim sınıflarımızdan ücretsiz olarak yararlanabilirler” ifadelerini kullandı.

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