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Mudanya Belediyesi şehitler için lokma döktürdü

Mudanya Belediyesi, İdlib’te gerçekleşen hava saldırısında şehit düşen askerler için lokma dağıttı.

Mudanya Belediyesi, İdlib'te gerçekleşen hava saldırısında şehit düşen askerler için lokma dağıttı.


İlçenin 3 farklı noktasında yapılan lokma dağıtımında, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, vatandaşlara lokma ikram etti. Mudanya Belediyesi tarafından Hal Cami, Güzelyalı Merkez Cami ve Tirilye ek hizmet binası önünde İdlib'te hayatını kaybeden askerler için lokma dağıtıldı. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İdlib'te gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralananlara âcil şifâlar diledi. Şehitleri asla unutmayacaklarını vurgulayan Türkyılmaz, “Şehit haberleri yüreğimizi dağlıyor. Artık bu acılar yaşanmasın, hiçbir eve ateş düşmesin istiyoruz” dedi.


Hayri Türkyılmaz, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Mudanyalılara şehitlerin ruhuna lokma ikram etti.

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