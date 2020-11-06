Mudanya Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Ş. ve DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında 347 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Mudanya Belediyesi'nde bir personelin en düşük maaşı 3 bin 138 lira olarak belirlendi.

Mudanya Belediyesi'nde, toplu iş sözleşmesi sevinci yaşandı. Belediye ile sendika arasında 66 maddelik 1 yıllık sözleşme taraflar arasında onaylandı. Bir personelin en düşük maaşı 3 bin 138 lira oldu. İmzalanan sözleşme ile en düşük yevmiye 120 lira, en yüksek ise 313 lira olarak belirlendi. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Genel İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak, sendika yetkilileri ve çalışanlar katıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Tüm çalışanlarımız arasında adaleti sağlayacağımızı söylemiştik. Bunun için çok önemli bir adım attık. Ücretlerde yüzde 16, sosyal haklarda yüzde 35, genel ortalamada ise yüzde 22'lik bir artış ücretlere yansıyacak. Burada sizin ilk kez tanışacağınız maddeler var. Sosyal haklarda önemli iyileştirmeler yapıldı. Kadrolu işçiler gibi diğer personellerimize de 1 Mayıs bayram ücreti verilecek. Mudanyamızda alın teri döken her bir çalışma arkadaşım emeğinin karşılığını alacak. Bizler de o alın terinin hakkını verebilmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Personelimiz bu sözleşme ile birlikte yeni haklara sahip olacak” diye konuştu.