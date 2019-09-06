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Mudanya Belediyesi'nden 7 mahalleye halı saha

Mudanya Belediyesi, Aydınpınar, Bademli, Hançerli, Yalıçiftlik, Halitpaşa, Mirzaoba ve Küçükyenice mahallelerindeki halı sahaları tamamlayarak, gençlerin hizmetine açtı.

Göreve geldiğinde “Her mahalleye halı saha” sözü verdiğini hatırlatan Başkan Türkyılmaz, “Ne söz verdiysek gerçekleştiriyoruz” dedi.


Mudanya Belediyesi gençleri spora yönlendirmek için gerçekleştirdiği halı saha yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mudanya'nın her mahallesine halı saha kazandırmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Mudanya Belediyesi, Aydınpınar, Bademli, Hançerli, Küçükyenice ve Halitpaşa mahallelerinde 25 metreye 50 metre, Mirzaoba'da 20 metreye 33 metre ve Yalıçiftlik'te 20 metreye 40 metre ölçülerindeki halı sahaları tamamlayarak gençlerin hizmetine açtı. Göreve geldiği gün, her mahalleye halı saha yapılacağının sözünü veren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Herkese eşit hizmet' ilkemiz gereği, her mahalleye eşit hizmet götürüyoruz. Halı saha yapımı ve yenilemelerinin yanı sıra çocuk oyun alanlarını da Mudanya'ya kazandırıyoruz. Çocuklarımız bu alanlarımızı güvenli bir şekilde, istedikleri gibi kullanıyor. İlçe genelinde atıl vaziyette bulunan alanları halkın kullanıma uygun hale getirmeye devam edeceğiz. Ne söz verdiysek gerçekleştiriyoruz. Mudanya'nın her mahallesini halı saha ile buluşturacağız” diye konuştu.

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