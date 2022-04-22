Mudanya Belediyesi'nden açık havada spor etkinliği

Sağlıklı hayat için bir araya gelen Mudanyalılar, eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı buluyor.

Mudanya Belediyesi'nin her yaştan Mudanyalının sporla buluşabilmesi, sağlıklı ve zinde olabilmesi için açık havada düzenlediği “Sağlıklı Hayat ve Bilinçli Spor Etkinliği”, Sedat Portakal Halı Sahası'nda başladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü eğitmenlerince ilk olarak Yoga ve Step Aerobik derslerinin startı verildi. Güne zinde başlamak isteyen Mudanyalılar bir araya geldi. Her alanda sosyal belediyecilik anlayışını ön planda tutarak Mudanya'ya yeni spor alanları kazandırmaya devam ettiklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Sağlıklı bir hayatın yolu spordan geçiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar, Mudanya'nın tertemiz havasını içine çekerek, açık havada spor yapabilecek” diye konuştu.

25 Nisan Pazartesi günü Yeni Mahalle Basketbol Sahası'nda devam edecek olan spor etkinliğine tüm vatandaşlar davet edildi.