Mudanya Belediyesi'nden akademik odalarla deprem işbirliği

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda akademik odaların temsilcileri ile buluştu.

Bursa Akademik Odalar Birliği'nde (BAOB) yapılan toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe, Fen İşleri Müdürü Sadık Sadıkoğlu, İmar ve Şehircilik Müdürü Cihan Cengiz ile Mimar Cemile Öztürk de katıldı. Başkan Türkyılmaz, akademik odalarda seçilen yeni yönetimlere başarı dileklerini iletti. Yaşanan büyük depremin ardından Mudanya'da yapılan çalışmaları anlatan Türkyılmaz, “Kentimizi depreme hazırlamak ve akademik araştırmalar için Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte protokol yapma hazırlığındayız. İlçemizdeki yapı stoğunu çıkarıyoruz. Mikrobölgeleme çalışması yapacağız. Bu süreçte bilimin gösterdiği yoldan şaşmayacağız. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Sahadan elde ettiğimiz müşahhas verileri de yöneticilere sunacağız” dedi.

Başkan Hayri Türkyılmaz, bu süreçte akademik odalarla da işbirliği içinde olmak istediklerine vurgu yaparak, “Kurulacak Kentsel Tasarım Müdürlüğü ile sağlıklı kentleşme için hızla hareket edeceğiz. Mevcut yapılar için de Yapı Kontrol Müdürlüğümüz vatandaşlardan gelen talepler çerçevesinde gözlemsel inceleme yapıyor ve eğer bir sorun varsa gerekli yasal süreci hemen başlatıyor” diye konuştu. Oda temsilcileri de Mudanya'nın tarihi ve kültürel dokusuna dikkat çekerek, yapılacak çalışmalarda her türlü desteği vereceklerini ve işbirliği içinde olacaklarını kaydetti.