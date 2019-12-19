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Mudanya Belediyesi'nden belediyelerin veterinerlik personeline eğitim

Mudanya Belediyesi, sokaklarda yaşayan hayvanlara zarar vermeden müdahale edilmesi ve hayvanlara yaklaşmada yaşanan aksaklıkların giderilmesi için önemli bir eğitime ev sahipliği yaptı.


Belediye Veterinerlik İşleri Birimi ve Mudanya Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle “Başıboş Hayvanlara Yaklaşma ve Müdahale Teknikleri' eğitimi gerçekleştirildi. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitime Büyükşehir, İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım Belediyesi veterinerlik birimi müdürleri ve personelleri katıldı. Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ebru Yalçın ve Mudanya Belediyesi Veteriner Hekimi Şükriye Çelikkollu tarafından verilen eğitimde Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcıları Sevinç Şenşekerci ve Nisa Kartaltepe de hazır bulundu. Sokaklarda yaşayan hayvanlara zarar vermeden müdahale etmeyi, hayvanlara yaklaşmada yaşanan aksaklıkların giderilmesini ve hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen eğitimde konunun uzmanları tarafından önemli bilgiler paylaşıldı. Katılanlar, hayvan hakları, kedi ve köpeklere doğru şekilde yaklaşma ile müdahale etme teknikleri, barınaklarda doğru besleme, hayvan hastalıkları, temizlik ve dezenfeksiyon konularında eğitim gördü.

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