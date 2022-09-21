Mudanya Belediyesi'nden görme engelliler için sesli kütüphane

Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görme engelliler için sesli kütüphane projesi başlatıyor. Gönüllü okuyucular sayesinde, kitaplar görme engelliler için erişilebilir hale geliyor. Projeye ilk olarak Mudanya Belediyesi'nin hazırladığı “Myrleia'dan Mudanya'ya” isimli kitabın seslendirilmesi ile başlandı. Gönüllü okuyucular tarafından okunan sesli kitaplar, Mudanya Belediyesi'nin internet sitesinden dinlenebilecek.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, engelleri aşmak için yeni bir projeyi başlattıklarını belirtirken, “Görme engelli bireylerin hayatlarına dokunacak önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyoruz. Engelli bireylerin, başka bir kişiye ihtiyaç duymadan, istedikleri kaynaklara rahatça ulaşabilmelerini amaçlıyor; bu yönde çalışmalar yürütüyoruz.Engelli bireyleri kitaplarla buluşturmamızı sağlayan değerli gönüllülerimiz, kütüphanemizi oluşturan en önemli unsurlardan biri olacak. Gönüllülerimize bu anlamda teşekkür ediyorum” diye konuştu.