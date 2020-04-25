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Mudanya Belediyesi'nden karantina seferberliği

Mudanya Belediyesi ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte evlerinde kalan Mudanyalıların ihtiyaçları için mesai yaptı.


Mudanya Belediyesi ekipleri, dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte evlerinde kalan Mudanyalıların ihtiyaçları için mesaisini sürdürdü. Zabıta Müdürlüğü ekipleri evlerinden çıkamayan vatandaşların alışveriş ve ilaç gibi acil ihtiyaçlarını karşılarken, Temizlik Müdürlüğü ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ise sokakları ve çöp konteynerlerini yıkayarak temizlik faaliyetlerini gerçekleştirdi. Veterinerlik İşleri Birimi bünyesinde kurulan dezenfeksiyon ekibi ise Siteler mahallesindeki apartman ve sitelerde el değen tüm düzeylerde antiviral ilaçlarla dezenfeksiyon çalışmalarına devam etti. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Mudanya Belediyesi ekipleri, ihtiyaçlarınız için görevinin başındadır. İlçe merkezi ve köyden mahalleye dönüşen 36 noktamızda, muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak, bu süreci dayanışmayla, birlik ve beraberlikle, her zamanki umudumuzla atlatacağız” diye konuştu.

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