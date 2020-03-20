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Mudanya Belediyesi'nden kiracılarına zor gün desteği

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan işyerlerinden kapalı kaldıkları süre boyunca kira bedeli alınmayacağını belirterek, “Zorlukları kenetlenerek hep birlikte aşacağız” dedi.


Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge gereği kapanan işletmelere faaliyetlerinin durdurulduğu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmeyeceğini duyurdu. Türkyılmaz, ayrıca bu işletmelerin kapalı kaldığı sürelerin de sözleşmeye ekleneceğini ifade etti. Koronavirüsle mücadelede ekonominin yavaşlaması sebebiyle zor durumda olan esnafın yanında olduklarını belirten Başkan Türkyılmaz, “Zorlukları kenetlenerek hep birlikte aşacağız. Umarım aldığımız bu karar bir sürede de olsa esnafımızı rahatlatır” ifadelerini kullandı.


Mudanya Belediyesi Veterinerlik ile Park ve Bahçeler Birimi'nin temizlik ve dezenfekte çalışmaları ilçenin tamamında yaygınlaştırıldı. Elle temas edilen bütün yüzeyler, ATM'ler, durakların yanı sıra özel işletmelere temizlik ve dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

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