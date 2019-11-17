Mudanya Belediyesi'nden öğrencilere ara tatil hediyesi

Bursa'da ilk ve orta dereceli okullara devam eden öğrenciler bir haftalık ara tatile girerken, Mudanya Belediyesi öğrencileri buz pateni ile ödüllendirdi. Mütareke Meydanı'nda kurulan buz pistinde patenle kaymanın tadını çıkaran çocukların heyecanına Başkan Hayri Türkyılmaz da eşlik etti.

Mudanya Belediyesi öğrencileri sportif aktivitelere yönlendirmek amacıyla ücretsiz olarak düzenlediği etkinlikleri sürdürüyor. Bursa'da ilk ve orta dereceli okullara devam eden öğrenciler bir haftalık ara tatile girerken, Mudanya Belediyesi öğrencileri buz pateni ile ödüllendirdi.

Başkan Hayri Türkyılmaz Mütareke Meydanı'nda kurulan buz pistinde patenle kaymanın tadını çıkaran çocukların heyecanına ortak olurken, öğrenci ve veliler Türkyılmaz'a teşekkür etti. Meydanda kurulan oyun grupları da yine çocukların ilgi odağı oldu. Geleceğin teminatı çocukların her birinin aynı koşullarda eğitim görmesinin yanı sıra, yaşamdaki güzelliklerle de aynı şekilde tanışmaları için çalıştıklarını belirten Türkyılmaz, “Geleceğimizin teminatı yavrularımız için ne yapsak az. Yeter ki onların yüzü gülsün, bizim en büyük mutluluğumuz bu” diye konuştu.