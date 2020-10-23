Mudanya Belediyesi'nden tarihi hamle

Tirilye'deki tarihi zeytinyağı fabrikası,Perili Ev, Tüccar Evi, Dündar Evi, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan Tirilye'nin simge evi ile açık hava müzesine dönüştürülmek istenen Girit mahallesinde belirlenen sivil mimari örneği konakların kamulaştırılma çalışmalarına başlandı.

Mudanya'nın geleceğini sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel değerleri koruyarak şekillendiren Mudanya Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası hedefiyle tarihi bir hamleye imza atıyor. Tarihi yapıları yeniden ayağa kaldırmak adına yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Mudanya Belediyesi, kentin simge yapılarını kamulaştırma kararı aldı.

Tirilye'deki tarihi zeytinyağı fabrikası kamulaştırılarak, Zeytinyağı Enstitü ve Müzesi haline getirilecek. Restorasyon çalışmaları süren Taş Mektep'in yanında bulunan Perili Ev, Tüccar Evi, Dündar Evi ile birlikte yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan Tirilye'nin simge evi de kamulaştırılarak, kent yaşamına kazandırılacak. Bunun yanı sıra açık hava müzesine dönüştürülmesi planlanan Girit mahallesindebelirlenen sivil mimari örneği konakların kamulaştırılma çalışmalarına başlandı.Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Toplam 20 hektar alanda bin 43 parselde 857 yapının bulunduğu Tirilye'de uygulanacak restorasyon çalışmalarıyla Tirilye'deki kültür rotası ayağa kalkacak. Yerelden evrensele bir koruma sürecini hayata geçirirken, Tirilye'yi Cittaslow ağına katacak, Böylelikle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmemizin ilk adımını da atmış olacağız. Kamulaştırmayla birlikte aslına uygun şekilde yürütülecek restorasyon çalışmaları kapsamında kentin önemli tarihi yapıları yeni işlevleriyle hizmete açılacak. Mudanya, tarihiyle, kültürüyle ve benzersiz doğasıyla yaşamaya devam edecek” diye konuştu.