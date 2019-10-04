Mudanya Belediyesi'nden ücretsiz diyetisyen hizmeti

Zeytin Dalı ve Uğur Böceği projeleriyle eğitimden sağlığa, kişisel bakımdan gıda ve yakacak yardımlarına, hasta nakil hizmetlerinden anne ve bebek sağlığına kadar ihtiyacı olan herkesin yanında yer alan Mudanya Belediyesi, sağlık alanında yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Mudanya Belediyesi, obeziteye bağlı gelişebilecek kronik hastalık risklerini en aza indirmek, vatandaşların sağlıklı bir şekilde kilo vermeleri, dengeli ve sağlıklı beslenmeleri için ücretsiz diyetisyen uygulamasını başlattı. Mudanya Belediyesi Diyetisyeni Gönül Tuba Tarıkahya Ciğerli, Mudanyalıları obezite, sağlıklı beslenme, öğünlerin planlanması, fiziksel aktivitenin önemi, kiloya neden olan yiyeceklerden uzak durulması gibi konular hakkında bilgilendirecek. Böylece obeziteye bağlı gelişebilecek olan kronik hastalık riskleri de minimum düzeye indirilecek. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, gelecek nesillerin daha sağlıklı yetişmesi ve obezite hastalığından korunmasını amaçladıklarını belirtti.

Uygulama kapsamında vücut yağ, kas ve su analizlerinin yapılması, obezite riski olan bireylerde beslenme, diyabeti olan bireylere beslenme, gebelerde ve emziren annelerde sağlıklı beslenme, zayıflık şikayeti olan bireylere kilo aldırma, yüksek tansiyonu olan bireylerde sağlıklı beslenme, karaciğer yağlanması olan bireylerde sağlıklı beslenme, çocuklara sağlıklı beslenme programları ile Mudanya merkezde ve köylerde sağlıklı beslenme eğitimleri ve vücut analiz cihazı ile ölçümler yapılacak, ilçe genelindeki okullarda sağlıklı beslenme eğitimleri verilecek.

3 kişiden 1'i obezite

Çağın hastalığı obezite ile mücadelenin önemine değinen Mudanya Belediyesi Diyetisyeni Gönül Tuba Tarıkahya Ciğerli, “Obezite vücut kompozisyonunda anormal miktarda yağ birikmesi ile karakterize bir hastalıktır. Artan obezite prevalansı tüm dünyada büyük bir sağlık problemidir. Ülkemizde de diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi obezite görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Rakamlar incelendiğinde 3 kişiden 1'inin obezite olduğunu görüyoruz. Obezite; vücut sistemleri ve psikososyal durum üzerinde yaşattığı olumsuz etkilerden dolayı şeker, uyku apnesi, felç, yüksek tansiyon, koroner arter hastalığı, kan yağlarının yükselmesi, insülin direnci ve kanser gibi pek çok sağlık problemlerine neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.