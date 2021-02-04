Mudanya, Bursa'nın en çok tercih edilen ilçesi

Mudanya Belediyesi'nin çalışmalarıyla refah seviyesi Türkiye genelinin üzerine çıkan Mudanya'nın nüfusu 102 bin 523'e yükseldi. Mudanya yüzde 48,9 artış oranıyla Bursa'nın en çok tercih edilen ilçesi oldu. Başkan Hayri Türkyılmaz, “Daha nice yıllar Mudanyalı hemşehrilerim için birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Mudanya Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle Mudanya'nın refah seviyesini Türkiye genelinin üzerine çıkarırken,nüfus hızında yaşanan artış da bu başarıyı ispatladı. TÜİK'in son verilerine göre Mudanya'nın nüfusu 102 bin 523'e yükseldi. Mudanya, yıllık yüzde 48,9 nüfus artış oranıyla Bursa'nın en çok tercih edilen ilçesi oldu. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Göreve geldiğimizde 2014 yılında 80 bin 385 kişilik bir nüfusumuz vardı. Geldiğimiz noktada nüfusumuz 22 bin 138 kişi artarak 102 bin 523 kişiye yükseldi. Geçtiğimiz aylarda ülke genelindeki gelir durumu ile Mudanya'nın gelir durumunun karşılaştırıldığı, beslenme, barınma ve temel ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığı sorularına yanıt arayan Foresight araştırmasının verilerine göre Türkiye genelinde temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyenlerin oranı yüzde 20'yken, Mudanya'daki oran yüzde 2'ydi. Yaptığımız çalışmalarla kentimizin yaşanabilir algısını Bursa'nın üzerine çıkardık. Daha nice yıllar Mudanyalı hemşehrilerim için birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Biz her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm hemşehrilerim için görevimizin başındayız. Mudanya bizimle emin ellerde” diye konuştu.