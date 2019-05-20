Mudanya butik otellerle turizme destek sağlıyor

Mudanya'da turistlerin yeni gözdesi Butik Oteller hesaplı ve sıcak tatilin yeni adresi oldu.

Mudanya'da hizmet veren butik otellerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yeni açılan “Antik Kent Myrleia” misafirlerine uygun fiyatlarla tarihi binada hizmet sunuyor. Şükrüçavuş Mahallesi İğneci Sokak'ta açılan butik otel 9 odasıyla misafirlerini bekliyor. Deluxe odalara sahip otelin Mudanya'nın turizmine destek sağlayacağı düşünülüyor.

Otel sahibi Yusuf Öz, hizmete açtıkları yeni işletmeden bahsederek, “Mudanya'da bulunan tarihi bir binayı ruhsat alarak turizme kazandırdık. 9 deluxe odamız ve otoparkımız mevcut. Misafirlerimize otantik bir yapıyı, tarihi yapısına uygun düzenlenmiş bir ortamı keşfetmeleri için bekliyoruz” dedi.