Mudanya Cafer Yener İlkokulu'ndan Polonya'ya eğitim ziyareti

Yüzyılın Bütünsel Yaklaşımlı Okulları isimli Erasmus Plus projesinin 4. öğretme-öğrenme etkinliği geçtiğimiz hafta Polonya'da yapıldı.

Bu projede yer alan tüm ülke temsilcisi öğretmenler proje uygulamaları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunarak Mudanya ve Bursa'nın tanıtımını yaptılar. Kültürlerini tanıtan çeşitli etkinlikler düzenlenen etkinliklere aktif olarak katılan Cafer Yener ilkokulu öğretmenleri ve öğrencileri oldukça ilgi çektiler. Proje sorumlusu İngilizce Öğretmeni Nazlı Aras özellikle Mudanya'yı Avrupalı okul ortaklarına tanıttı. 3. sınıflardan 4 öğrenci ve Gül Öztürk'ün de katıldığı bu toplantılarda öğrenciler dolu dolu bir hafta geçirdiler. Polonya eğitim sistemi hakkında bilgi edindiler.

Proje sorumlusu Nazlı Aras “Mudanya ve Bursa'yı Polanya'da başarıyla temsil ederek projemiz gereği mesajlarımızı iletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere bu projede destsek olan okul yönetimimiz ve başarılı öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.