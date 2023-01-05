Mudanya Cemevi projesi “Proje Demokrasisi” ile şekilleniyor

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Siteler Mahallesi'nde inşa edilecek cemevi için Alevi derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Prof. Dr. Erdal İnönü Gençlik Bilim ve Kültür Akademisi ile birlikte hayata geçirilecek olan Mudanya Cemevi, “Proje Demokrasisi” geleneğiyle şekillenecek. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde Bursa'daki Alevi derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Fen İşleri Müdürlüğünce çalışmalarına başlanan Mudanya Cemevi projesini anlattı. Başkan Türkyılmaz, cemevi projesine alınan öneriler doğrultusunda son şeklini vereceklerini belirtti. Başkan Türkyılmaz, aynı zamanda gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebileceği yeni bir kompleks inşa edeceklerini de belirterek, “Mudanya Cemevimizin yanında eğitimden sanata, kültürden spora gençlerimizin tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabilmek amacıyla hizmete sunacağımız bir merkezimiz de olacak. Prof. Dr. Erdal İnönü Gençlik Bilim ve Kültür Akademisi adını vereceğimiz merkezde gençlerimizin araştırmalarını yapıp, her türlü bilgiye kolayca ulaşabilecekleri ortak bir çalışma alanı oluşturacağız” diye konuştu.

Cemevi projesinin teknik sunumunu Fen İşleri Müdürlüğü personeli Cemile Öztürk yaptı.