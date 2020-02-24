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Mudanya Devlet Hastanesinde 'verimlilik' denetimi

Mudanya Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dâire Başkanlığı tarafından denetlendi.


DOküman ve uygulama esaslı yapılan denetimler Sağlık Bakanlığının görevlendirdiği heyet tarafından gerçekleştirildi. Mudanya Devlet Hastanesi Başhekimi Serkan Fatih Yeğen, hasta ve hasta yakınlarına daha kaliteli bir şekilde sağlık hizmeti sunmak maksadıyla yapılan bu tür denetimlerin önemine dikkat çekti. Yeğen, “Kalite yolculuğunda önemli bir adım olan Sağlık Bakanlığı değerlendirmesinde, kurumun her kademesinde sürekli gelişen kalite yönetim sistemimizin kurum kültürü olarak benimsenmesi, bütün çalışanların kendi birimlerinde liderlik göstererek kalite bilincini oluşturması hedefleniyor” dedi.

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