Mudanya emniyeti okulları mercek altında tutuyor

Emniyet Müdürlüğü, 2018-2019 yılı eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla ilk olarak Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi çevresinde bulunan umuma açık yerler, park ve bahçeler, inşaat ve metrûk binalar, okul öğrenci servisleri, şüpheli şahıslar ve araçları denetledi. Asayiş, Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamalarda, polis ekipleri, öğrenci ya da okul ile ilgisi olmadığı halde okul çevresinde görülen şahıslar üzerinde uygulama yaparak, bu şahısların okul çevresinden uzaklaştırılmasını sağladı. Öğrencilere, gördükleri şüpheli şahıslar ile konuşmamaları ikazında bulunan ekipler, bu tür kişilerin polise ihbar edilmesi gerektiğini anlattı.

Asayiş Şube ekipleri ise okul çevrelerinde bulunan işyerleri, metrûk binalar ve parklarda denetleme yaptı. Öğrenci olmadığı halde okula yakın parklar ile sokaklarda bulunan şahıslara okulların yakınlarında gezmemeleri konusunda ikaz etti.

Trafik Şube ekipleri de, servis araçlarını denetleyip, gerekli evrakların kontrolünü yaptı. Ayrıca COVİD-19 tedbirleri kapsamında araçların temizlik ve hijyen kurallarına uygunlukları denetlendi. Servis araçlarında yapılan kontrollerde öğrenci haricinde insan olup olmadığı kontrol edildi.