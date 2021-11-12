Mudanya Emniyeti uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Mudanya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, yaptıkları takip sonucunda, piyasaya sürülmeye hazır uyuşturucu ele geçirdi.

Ekipler son 4 gün içerisinde yapılan operasyonlar neticesinde toplam 16 şahsa uyuşturucu kullandığı veya ticaretini yaptığının tespiti ile alakalı adli işlem yaptı. 3 şahıs uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye çıkarıldı. A.G. ve G.Ö adlı 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.Ö isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan operasyonlarda 18 gram metamfetamin, 32 gram selvia ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Şahısların ev ve arabalarında yapılan aramada 1 adet kurusıkıdan dönme silah, 14 adet gerçek mermi ve 50 adetten fazla kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ise yaptığı açıklamada, uyuşturucu ve uyuşturucu satıcıları ile sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.