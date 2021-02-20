Mudanya Evciler Göleti projesi başlıyor

Uzun yıllardır sonuca bağlanmayan Evciler Göleti ve Sulama Projesi ile ilgili olarak, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü, Mahalle Muhtarı ve Köy halkı ile görüşerek konuyu AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'a iletti. Işık, projeyi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bütçeye alınmasını sağladı.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Mudanya Evciler Göleti ve Sulama Projesi Yapımı için proje ihale onaylarını aldıklarını, DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkılması için gerekli talimatların verildiğini belirtilerek, “Nasipse bu ay sonu proje ihalelerine çıkılarak hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza başlamış olacağız” dedi.

Çiftçilerin en önemli ihtiyacının sulama olduğunu belirten Ak Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü ise, “Mudanya'mız için tarım çok önemli. Biz de Mudanyalı çiftçilerimiz için canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletvekilimiz Zafer Işık'ın bu konuda bize destekleri çok büyük. Geçtiğimiz günlerde zeytinlerdeki don hasarıyla ilgili çiftçilerimizle, muhtarlarımızla ve yetkiliklilerimizle görüşmeler gerçekleştirmiştik. Konuyu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye İleterek çiftçilerimize müjdeyi vermişti. Çok kıymetli Milletvekilimiz bugün çiftçilerimize bir müjde daha verdi. Çok uzun süredir çözülemeyen bir konuyu da çözerek Mudanya Evciler Göleti ve Sulama Projesi için ihalenin en kısa sürede başlayacağını belirtti. Mudanya'mıza destekleri için vekilimize çok teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimizin içi rahat olsun. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, milletvekillerimiz ve tüm yetkililerimizle birlikte daima çiftçilerimizin yanındayız“ diye konuştu.