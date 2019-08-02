Mudanya Gençlik Meclisi Futbol Turnuvası başlıyor

Mudanya Gençlik Meclisi Futbol Turnuvası'nın kura çekimi, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın katıldığı törenle yapıldı. 19 Ağustos'ta başlayacak olan turnuva, 12 Eylül Mudanya'nın Kurtuluş Gününde sona erecek. 25 takımda 225 genç sporcu mücadele edecek.

Mudanya Belediyesi gençler arasındaki bağı güçlendirmek için düzenlediği Mudanya Gençlik Meclisi Futbol Turnuvası 19 Ağustos'ta başlıyor. 12 Eylül Mudanya'nın Kurtuluş Günü faaliyetlerine kadar sürecek olan turnuvanın kura çekimi, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın katıldığı törenle yapıldı. 25 takımda 225 gencin katılacağı turnuvanın kura çekiminde konuşan Başkan Türkyılmaz, “Mahallerde yaptırdığımız halı sahaların meyvelerini alacağız. O sahalarda top koşturan gençlerimizin bir araya gelip böyle bir turnuvada kendilerini göstermeleri çok önemli. Bu turnuvalar önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Bizim amacımız Mudanya'nın her mahallesinde yaşayan insanları dayanışma içerisinde kaynaştırmaktır. Benim gençlerimizden öncelikle isteğim, şampiyon olmak değil, birlikte, dayanışma içerisinde olmak için çabalamaları. Kazanan barış ve kardeşlik olsun” dedi.