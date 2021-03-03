Mudanya Girit Mahallesi esnafı adım atılmasını bekliyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Girit Mahallesi'ndeki esnafın ruhsatlarının iptal edilmemesi için atılan adımların ardından bir gelişme yaşanmaması esnafı tedirgin etti.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun Girit Mahallesi esnafının mağduriyetine yol açacak ruhsat iptâli kararı sonucu Mudanya Belediyesi duruma müdahale ederek esnafın ruhsatlarının iptal edilmemesi için girişimde bulunmuştu. Pandemi ve ruhsat sorunu ile birlikte bazı işletmelerin 13 aydır kapalı kalması esnafı tedirgin etti. Mudanya Mütareke Meydanı'nda basın açıklaması yapan esnaf, “Geçtiğimiz sene pandemi yasakları devam ederken Girit Mahallesi, çevresi ve sahil şeridinde bulunan esnafların, mevcut ruhsatlarına yapılan ve yapılacak olan iptal bildirimleri ile Mudanya'da turizmin gelişmesine yönelik açılacak işyerlerinin ruhsat problemler ile ilgili konularla ile basın açıklaması yapmak hasıl olmuştu. Açıklamamız sonrası, Mudanya'nın güzide bölgelerinde istihdam sağlayan Mudanya'mıza katma değer sağlayan işletmelerimize yılsonuna kadar süre verildiği, problemin en kısa sürede kurumlar arası uzlaşı ve mutabakat ile çözüleceği ve ruhsat iptallerine karşı yapılacak eylemler bizlere sıralanmıştı. Ancak, açıklama yaptığımız günden, bugüne değin geçen süre boyunca belirtmek isteriz ki, idarî ve hukukî anlamda ticarî işletmelerin önünü açacak, özgürce ve eşit rekabet şartlarında faaliyetlerine devam edeceği kararlar ve uygulamalar olmamıştır. Bu uygulamaların olmadığı gibi, 2020 yılında pandemi sebebiyle 3,5 - 4 ay, 2021 yılında ise açılış zamanımız hala meçhul-belirsiz olmak üzere faaliyetimizi sürdüremediğimiz üçüncü ayımıza girdiğimiz bu günlerde pandemi ve normal hayata dönüşlerde uygulanan kısıtlamalar yüzünden toplam 13 aydır faaliyetimizi etkili devam ettiremediğimiz herkes tarafından biliniyor. Mevcut personel giderleri ve kiralarımızı dahi çıkarmadığımızın farkında olarak, hareket ve eylemde bulunmalarını, pandemi sebebiyle ülke genelinde en çok etkilenen sektör olduğumuzu, halkın ve biz mükelleflerin vergilerini verdikçe ve istihdamı sağladıkça devletin çarklarının dönmeye devam edeceğini hiç bir zaman unutmamaları gerektiğinin farkında olduklarının bilinci ile hareket ederek yapılacak plan değişikliğinin artık çözüme kavuşturulmasını kurumlar nezdinde bekliyoruz” dedi.

Açıklamanın geri kalan kısmı şöyle:

“2. normal hayat başlangıcında yukarıda saydığımız zorluklar yanında geçen sene yapılan ve halen devam eden şikâyetler, ruhsat iptallerinin bizleri yıpratmamasını, ticarî rekabet şartlarında zaten mücadele ettiğimizi belirtmek isteriz. Bu baskılara, münferit şikaetlere ve ruhsat iptal uygulamalarına karşı 20 Martta yapılacak Anıtlar Kurulu toplantısından Mudanya'mız ve evine ekmek götüren bizler ve çalışanlarımız için olumlu kararlar çıkacağına inanıyoruz. Bu konuda yetkili kurum ve kişileri desteğe bekliyoruz”