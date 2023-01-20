Mudanya Girit Sokağı'nda tarihi konak restorasyonu başladı

Mudanya Belediyesi tarafından kamulaştırılan Girit Sokağı'ndaki tarihi konağın “Gürol Sözen 1919-1923 Destan ve Onlar Müzesi” olarak yaşatılması için hazırlanan restorasyon projesi başladı.

Mudanya Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Süreklilik Ödülü alan Girit Sokağı Tarihi Konak Restorasyonu / Gürol Sözen “1919- 1923 Destan ve Onlar Müzesi projesine start verildi. Projenin başlangıç töreni Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Çekül Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu ile Türk ressam, yazar, heykeltıraş, sanat tarihçisi Görol Sözen tarafından yapıldı. Gerek Mudanya, gerek Bursa gerekse de Türkiye için örnek bir kentsel ve kültürel mirası koruma projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, tarihi binanın Mudanya Belediyesi tarafından restore edilerek, kültür merkezi ve müze ev olarak yaşatılacağını söyledi.

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nın ödülleri, İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Mudanya Belediyesi, Girit Sokağı Tarihi Konak Restorasyonu / Gürol Sözen “1919- 1923 Destan ve Onlar Müzesi” Projesi ile Süreklilik Ödülü'nün sahibi oldu.Girit Sokağı'nda tarihsel değeri bulunan en önemli sivil mimari örneği tarihi binayı kamulaştırdık. Bina, Restoratör Mimar Feyza Aksoy'un hazırladığı restorasyon projesinin tamamlanmasının ardından Çekül Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi Ressam Gürol Sözen'in ‘1919-1923 Destan ve Onlar' sergisinin eserleriyle hayat bulan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da başlattığı milli mücadeleden Mudanya Mütarekesi'ne ve 1923 Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan tarihi sürecin anlatıldığı daimi bir Cumhuriyet müzesi olarak yaşatılacak. Mudanyamıza hayırlı olsun” dedi.