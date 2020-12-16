İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mudanya hal kahveleri yenileme projesi başladı

Mudanya Belediyesi, hal kahveleri yenileme projesine başladı.

Başkan Hayri Türkyılmaz, Mudanya'nın önemli bir değerinin daha günümüz gereklerine uygun şekilde yenileneceğini vurguladı.


Mudanya Belediyesi; Anıtlar Kurulu onayının ardından hal kahvelerini yenileme projesine başladı. Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü teknik personeli tarafından hazırlanan proje kısa süre içerisinde tamamlanacak, Hal Kahveleri yeni yüzüyle hizmet vermeye devam edecek. Mudanya'nın önemli bir değerinin daha günümüz gereklerine uygun şekilde yenileneceğini vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Aynı renk ve dokuda tenteler ile bütünlük ve cephe sağlıklaştırması yapılacak. Oturma alanları kullanıma kazandırılacak. Dükkanların cephelerine uygun olarak ayarlanacak tenteler yardımıyla işgaliye problemleri giderilecek. Bölge engelli girişine uygun olarak yapılıp, aydınlatma, elektrik, doğalgaz sistemleri modern hale getirilecek. Mudanya'mıza ve esnafımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.