Mudanya HEM kursiyer ordusu gibi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yıl içinde yaptıkları el emeği ve göz nuru eseklerini görücüye çıkardı.

Mudanya HEM, toplam 7835 kursiyer sayısıyla eğitim camiasının takdirini topluyor. Hayat boyu eğitim kursiyerleri bir yıllık el emeği ve göz nuru eserlerini sergilemeye başladı. Güzelyalı'da faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi'nde sertifika töreni sonrası sergi açıldı. HEM Müdürü Remzi Ataman, kurs sayısının 1181'e ulaştığını söyledi. Ataman, ayrıca ilçedeki spor kuruluşları ilke farklı branşlarda gençlerin görev alması sağlanırken, Tarım İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliği ile üreticilere çeşitli kurslarla katkı sağlandığını bildirdi.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Halk Eğitim Merkezi'nin faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmaların takdire şâyân olduğunu, bu ilginin daha da artarak sürmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından özel sınıfların kursiyerlerine başarı belgeleri kendilerine takdim edildi. Mudanya Kaymakamı Sözer ve Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Nevzat Gültekin ve İlçe Sağlık Müdürü Nalan Yıldız ile birlikte sergiyi gezerek, 50 usta öğretici ve 10 kadrolu öğreticinin eşliğinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.