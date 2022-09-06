Mudanya kapalı pazar yeri inşaatında çalışmalar devam ediyor

Mudanya Belediyesi'nin Halitpaşa mahallesinde yapımına başladığı, otopark ve ortak kullanım alanları ile birlikte planladığı kapalı pazar yerinin inşaatı sürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 'Ortak akıl, birlikte yönetim' ilkesi ile hayata geçirecekleri pazar yerinin önümüzdeki yıla yetişeceğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın katıldığı törenle temeli atılan pazar yerini söz verdiği gibi Mudanya'ya kazandıracağının altını çizen Başkan Türkyılmaz, “Her şeyi düşündük. Hem pazar esnafı hem de vatandaşlarımız modern koşullarda alışverişlerini gerçekleştirecek. Pazar yerinin bodrum katında 18, zemin katında 41 araçlık kapalı otopark, birinci katında ise 86 esnafın tezgah kurabileceği bölüm bulunuyor. Su depoları, bebek bakım odası, ortak kullanım alanlarının da yer alacağı pazar yerinde sürdürülebilir bir sistem oluşturuluyor. Pazar yerinin çatısında yağmur suyu toplama sistemi kurulacak, toplanan yağmur suyu filtrasyondan geçirilerek lavabo rezervuarları, pazaryeri, otopark temizliği ve bahçe sulamasında kullanılacak” ifadelerini kullandı.