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Mudanya kapalı pazar yeri projesi başlıyor

Mudanya Belediyesi yeni Kapalı Pazar Yeri Projesi’nin çalışmalarına başladı.

Mudanya Belediyesi yeni Kapalı Pazar Yeri Projesi'nin çalışmalarına başladı. Ömerbey Mahallesinde 2 bin 157 metrekare alan üzerine inşa edilmesi planlanan Mudanya Kapalı Pazar Yeri, 2 kat kapalı otopark, 2 kat pazar yeri alanı ve çok amaçlı salon olarak projelendirildi.


Mudanya Belediyesi, hem ilçe trafiğini rahatlatacak hem de Mudanyalıların rahat ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilmelerine olanak sağlayacak Kapalı Pazar Yeri Projesi'nin çalışmalarına başladı. Mudanya Belediyesi mühendis ve mimarları tarafından hazırlanan proje, Başkan Hayri Türkyılmaz'a sunuldu. Ömerbey Mahallesinde 2 bin 157 metrekare alan üzerine inşa edilmesi planlanan Mudanya Kapalı Pazar Yeri, 2 kat kapalı otopark, 2 kat pazar yeri alanı ve çok amaçlı salon olarak projelendirildi. Böylelikle Kapalı pazar alanı ve otopark, bölgedeki önemli bir ihtiyacı da gidermiş olacak. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “ortak akıl, birlikte yönetim” ilkesi gereği hayata geçirdiği “Proje Demokrasisi” geleneğinden hareketle, Kapalı Pazar Yeri çalışmalarını esnafla paylaştıklarını hatırlattı. Ömerbey Mahallesinde yeni pazar alanı olarak düşünülen bölgenin trafik ve ulaşım açısından alternatifli güzergahta olması nedeniyle, avantajlı bir konumda olduğuna vurgu yapan Başkan Türkyılmaz, “Kısa bir süre içerisinde söz verdiğimiz projemizi Mudanyalı hemşehrilerimin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

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