Mudanya Kavşağı'nda gece mesaisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Acemler Kavşağı'na nefes aldırmak amacıyla Mudanya Kavşağı'nda hayata geçirdiği ikinci bağlantı kolunda kiriş montajlarına başlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da günlük ortalama geçişin 180 bin araç civarında olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yüzde 10-12 daha fazla yoğunluğun bulunduğu Acemler'deki trafiği rahatlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha önce Acemler Kavşağı bağlantı kollarında şerit genişletmesi yapan, Hayran Cadde ile Oulu Cadde'yi tüp geçitle birbirine bağlayan Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki trafiği doğrudan etkileyen Mudanya Kavşağı mesaisine hız verdi. Mudanya Kavşağı'nda projelendirilen, Odunluk, Dikkaldırım ve Beşevler yönünden gelen araçların ‘stadyum yanından' şehir merkezine gidebilmesine imkan tanıyan kolda asfaltlama çalışmaları tamamlanırken; ikinci kolda montaj başladı. Odunluk, Dikkaldırım ve Beşevler yönünden gelen araçların Mudanya ve İzmir istikametine doğrudan bağlantısını sağlayacak 220 metrelik köprü imalatı için 38 kiriş montajı yapılacak. Çalışmalar, bölgedeki trafik yoğunluğu da düşünülerek, gece saatlerinde gerçekleştiriliyor. Büyük bir dikkatle vinç aracılığıyla kaldırılan kirişler, köprü ayaklarına monte ediliyor. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen montajın ardından asfaltlama yapılacak ve Acemler'in yükünü biraz daha azaltacak kavşak bağlantı kolu trafiğe açılacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya Kavşağı'nda projelendirilen ve her iki yönden gelen araçların Acemler'e girmeden Hayran Caddesi, Bursa Ali Osman Sönmez Hastanesi ve Hüdavendigar Mahallesi istikametlerine gitmelerine imkan tanıyacak bağlantı yolu çalışmalarını daha önce tamamladıklarını hatırlattı. Odunluk, Dikkaldırım ve Beşevler istikametinden gelen araçların stadyum yanından D200 Karayolu'na bağlantısını sağlayacak yolda çalışmaların tamamlandığını vurgulayan Başkan Aktaş, “Artık Odunluk, Dikkaldırım ve Beşevler istikametinden gelen araçlar, Orhaneli veya Acemler kavşaklarına gitmek zorunda kalmadan, buradan ana yola bağlanabilecek. Projenin ikinci ayağını oluşturan Mudanya yolu bağlantı viyadüğünde montaj başladı. Bu çalışma ile araçların doğrudan Mudanya ve İzmir yollarına bağlantısı sağlanmış olacak. Böylelikle hem Acemler'in yükü azalacak hem de trafiğin seyri hızlanacak” dedi.