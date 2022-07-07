Mudanya kavşağında trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya kavşağında yapımı devam eden yeni bağlantı kollarının imalatı çerçevesinde, Odunluk, Dikkaldırım ve Beşevler yönünden gelen araçların, ‘stadyumun yanından' kavşak köprüsüne bağlantısını sağlayacak kolda kiriş montajı yapılacak.

18 - 25 Temmuz tarihleri arasında yapılacak çalışma çerçevesinde saat 22.00 ile 05.00 arasında İzmir yönünden Acemler'e geliş istikametinde ana yolda şerit daraltması ve İzmir istikametinden Mudanya'ya dönüş kolu ile Mudanya istikametinden Acemler'e iniş bağlantı kolu trafiğe kapatılacak. Sürücülerin çalışma süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve alternatif güzergahları kullanmaları istendi.