Mudanya lezzet şenliği başladı

Mudanya Belediyesi'nin, kentin var olan mutfak kültürünü tanıtmak için geleneksel hale getirdiği lezzet şenliği, Mütareke Meydanı'nda başladı.

Mudanya Belediyesi, Mudanya'nın değerlerini düzenlediği festival ve şenliklerle yaşatmayı sürdürüyor. Bağbozumu, Zeytin ve İncir şenliklerini geleneksel hale getiren Mudanya Belediyesi'nin kentin var olan mutfak kültürünü tanıtmak için sürdürdüğü lezzet şenliği, Mütareke Meydanı'nda başladı. 1 Temmuz tarihine kadar sürecek olan şenlik kapsamında 90 stant kuruldu. Bu yıl beşincisi düzenlenen şenlikte, mutfak kültürünün bir parçası olan Girit yemekleri, zeytinyağlılar, kadınların el emeği göz nuru organik ürünleri beğeniye sunuldu.

Stantları gezen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, katılımcılara sertifika verirken, “Burada bulunan her stant Mudanya'nın birlikteliğinin, farklılığının ve güzelliğinin bir örneği. Katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Şenlik kapsamında 29 Haziran Cumartesi Mudanya Belediyesi Halk Oyunları gösterisinin ardından Mudanya Belediyesi Korosu Konser verecek. 30 Haziran Pazar günü saat 18.00'de “En Lezzetli Tatlı ve Zeytinyağlı Yarışması”nın ardından, İllüzyon ve zumba gösterileriyle renklenecek. Aynı akşam Bursa'nın sevilen seslerinden Kübra Lana sahne alacak. 1 Temmuz akşamı ise Niyazi Koyuncu konseri ile son bulacak.