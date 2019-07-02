Mudanya Lezzet Şenliği'ne görkemli final

Mudanya Belediyesi'nin dört gün boyunca lezzet ve eğlenceyi bir araya getirdiği Mudanya Lezzet Şenliği, Niyazi Koyuncu'nun görkemli konseriyle sona erdi.

Mudanya Belediyesi'nin, geleneksel hale getirdiği lezzet şenliği, sona erdi. Mütareke Meydanı'nda dört gün boyunca süren etkinlik sonunda Karadeniz müziğinin sevilen sesi Niyazi Koyuncu, görkemli bir konsere imza attı. Bu yıl beşincisi düzenlenen şenlikte 90 stant kurulurken, yöresel tatlar, el sanatları ve hediyelik eşyalar Mudanyalıların beğenisine sunuldu. Lezzet şenliğinin son gününde Mudanya Bandosu eşliğinde İskele Meydanı'ndan Mütareke Meydanı'na yürüyüş düzenlenirken, yürüyüşün sonunda katılımcılara helva ikramı yapıldı.

Konser sonrasında konuşma yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, göreve geldiğinde Mudanya'nın var olan tüm değerlerini yaşatma sözü verdiğini hatırlatarak, “Bugün tüm sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm hemşerilerimizle birlikte herkesin gurur duyacağı bir Mudanya için çalıştık. Göreve geldiğim gün Mudanya'da güzel şeyler olacak, Mudanya ile herkes gurur duyacak demiştim. Mudanya'da her şey çok güzel olmaya devam edecek” dedi.