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Mudanya Liman Başkanlığı telsiz ehliyeti veriyor

Mudanya Liman Başkanlığı, devam eden amatör denizci belgesi eğitim ve sınavlarına ek olarak, eylül ayı itibarıyla kısa mesâfe telsiz operatörlüğü belgesi eğitimlerine de başlıyor.


Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar tarafından yapılan açıklamada, “2018 yılı Kasım ayından bu yana yapılan amatör denizci belgesi eğitim ve sınavına 16 bin 500 kişi başvuru yaptı. Hâlen eğitim ve imtihanlar devam etmekte. Bu projeye ilâveten liman başkanlıklarında eylül ayı itibarıyla kısa mesafe telsiz operatörlüğü belgesi eğitim ve sınavlarına başlanacaktır. SOLAS sözleşmesine tâbi olmayan deniz araçlarında Vhf/Dsc telsiz cihazı kullanma belgesi olarak bilinen bu belge ticarî olmayan 12 metre üzeri veya telsiz bulunduran bütün özel teknelerde geçerli olacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan ve yapılacak eğitim imtihanda başarılı olanlar bakanlık hesabına yatırılacak 25.10 TL karşılığında bu belgeye sahip olabileceklerdir” diyerek Mudanya Liman Başkanlığı tarafından müracaatların kabul edileceği bilgisini verdi.

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