Mudanya Müftülüğü'nden “ailede din eğitimi” konferansı

Mudanya Müftülüğünün Çınar Toplantı Salonu'nda tertiplediği konferansa yazar Merve Gülcemal konuşmacı olarak katıldı. “Ailede Çocuğun Dini Eğitimi” adlı konferans ilgi gördü. Okul öncesi çocuklara İslâm dinini sevdirmeyi ve Müslümanlığın güzelliklerini anlatmayı hedefleyen programda, sosyal medyada ‘Oyuncu Anne Merve' olarak da tanınan Merve Gülcemal, ebeveynlere ve eğitimcilere İslam da çocuk terbiyesini ve çocuğa verilen önemini anlattı.

Mudanya Müftüsü Soylu, çocuklara dinini sevdirerek öğretmenin önemine işaret ederek, Merve Gülcemal'e teşekkür etti.