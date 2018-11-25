Mudanya Mütareke Evi'nin arkası içler acısı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde gönüllü ailenin çocuklarıyla yaptığı temizlik sonrası, barışın ve kardeşliğin simgesi Mütareke Evi'nin arka tarafına yapılan taş dolgu uyuşturucu ve alkol müptelalarına mekan olduğu ve atıklar yüzünden pislik yuvası haline geldiği ortaya çıktı.

"Doğa Varsa Hayat Var" sloganıyla çevre dostu çalışmalar yapan Merve ve Fırat Başarır çifti yaşları 9 ile 12 olan 5 çocukla Mütareke Evi'nin arkasındaki pisliği gün yüzüne çıkardılar. Olayın farkında olduklarını ifade eden Başarır Çifti, sorumluları bir çok kereler uyarmamıza rağmen bu işgal ve kirlilik önlemiyor" dedi.

Başarır ailesinin bu duyarlı davranışını gören sahildeki vatandaşlar, gördükleri karşısında şaşkına döndüklerini, böylesine önemli bir mekanın bu derece suistimal edilerek çöplüğe ve meyhaneye çevrilmesine çok üzüldüklerini söylediler. En kısa zaman sorumluların burası için bir önlem almalarını temenni ettiklerini açıkladılar.