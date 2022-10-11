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Mudanya Mütareke'nin 100'üncü yılında SOLOTÜRK nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK’ün Mudanya Mütarekesi’nin yıl dönümü çerçevesinde yaptığı gösteri nefes kesti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Mudanya Mütarekesi'nin yıl dönümü çerçevesinde yaptığı gösteri nefes kesti. Binlerce kişi, Türkiye'nin bağımsızlık imzasının atıldığı Mudanya'da barış ve kardeşlik gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşadı.


Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi takımı SOLOTÜRK, kutlamalar çerçevesinde Mudanya semalarındaydı. SOLOTÜRK pilotunun F-16 jetiyle yaptığı gösteri nefes kesti. Yaptığı aksiyon dolu hareketlerle de göğüs kabarttı. Alanı dolduranlar, cep telefonları ile yaklaşık yarım saat süren gösteriyi görüntülemeye çalıştı.

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