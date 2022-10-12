Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılı kutlamalarına görkemli final

Sıcak savaş dönemini sona erdiren, diplomatik dönemin zeminini hazırlayan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temelini atan Mudanya Ateşkesi'ne ev sahipliği yapan Mudanya, Mütareke'nin imzalanışının 100. yılında görkemli bir kutlama programına imza attı.

Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde Prof. Dr. İlber Ortaylı okurlarıyla buluştu. Mütareke Meydanı'nı dolduran Bursalılar, Mudanya'nın Lozan'a, bağımsızlığa ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda önemli bir mihenk taşı olduğunu anlatan Prof. Dr. Ortaylı'dan tam 100 yıl önce, Türkiye'nin barış sürecinin nasıl kurulduğunu dinledi.

Söyleşinin ardından Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılına özel, ikinci yüzyıla barış çağrısını destekleyecek bir ödül sürecini başlatan Mudanya Belediyesi'nin Barış Yolu Ödülü takdim töreni gerçekleştirildi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, SHP eski Genel Başkanı, önceki dönem Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, NATO Daimi Temsilcisi Onur Öymen, Emekli Büyükelçi, Emekli Tuğgeneral Ali Er, Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan, Gazeteci Sedat Ergin, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onur Üyesi Gülsün Bilgehan, Yazar, UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Ayşe Kulin ve İl Başkanı İsmet Karaca ile birlikte Mudanya Mütarekesi'nin diplomatik dehası ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı, İnönü Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker'e görkemli bir törenle ödülünü takdim etti.Mudanya Mütarekesi'nin 100.yıl dönümü kutlama etkinlikleri, müziğin usta sesi Edip Akbayram ve Türkü Akbayram konseriyle final yaptı. Mütareke Meydanı'nı dolduran binlerle birlikte Edip ve Türkü Akbayram'ın eşsiz sesiyle Mütareke coşkusunu hep birlikte yaşadı.