Mudanya Narkotik polisinden başarılı operasyon

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmada Siteler Mahallesi'nde bir miktar paketlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli E.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.