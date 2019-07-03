Mudanya Nüfüs Müdürlüğünden mobil hizmet

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yurt genelinde başlattığı “gezici kayıt terminali" uygulaması Mudanya'da da hayata geçirildi.

Türkiye genelinde 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan kimlik kartı başvuruları için vatandaşların ilçe Nüfus Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. 15 yaş ve üzeri olan kişilerin biyometrik verileri ve imzââlarını alınmasını gerekli kılan bu uygulamada başlatılan gezici kayıt ile, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı müracaatında bulunmak üzere Mudanya Nüfus Müdürlüğüne gelemeyecek durumda olan (hasta, yaşlı, engelli vb.) vatandaşların başvuruları gezici kayıt terminali ile alınmaya başlandı.

Mudanya'da ilk uygulama yapıldı. Felçli olan Ömerbey Mahallesi sakinlerinden Aykut Ürkmez isimli vatandaşın adresine gidilerek kimlik kartı başvurusu alındı.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, “Bu uygulamayla vatandaşlara yönelik bir hizmet kolaylığı daha sağlanmış bulunmakta. Bu hizmetten faydalanmak isteyen engelli veya yaşlılıktan dolayı evden çıkamayan veya evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşlarımızın yakınlarının İlçe Nüfus Müdürlüğümüze başvurmaları durumunda bu uygulamadan faydalanabilecekler” dedi.