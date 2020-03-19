Mudanya Özdilek'te Çanakkale sergisi

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Çanakkale Müzesi Sergisi Mudanyalılarla buluştu. Çanakkale Müzesi sergisinde savaş döneminden kalma mermiler, tüfekler, döneme ait eşyalar ve savaş topları cam fânuslar içinde sergileniyor. Ziyaretçilere döneme ait savaşın ve askerlerimizin fotoğrafları ile bir zaman yolculuğu imkânı sunuluyor. Çanakkale müzesini ziyaret edenlere, Çanakkale ruhunu hatırlatmak için, savaş sırasında askerlerin en önemli yiyeceği olan buğday aşı çorbası ikram ediliyor.