İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mudanya Özdilek'te Çanakkale sergisi

Özdilek Mudanya AVM, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle misafirlerine bu anlamlı günü duygulu bir şekilde yaşatmayı hedefliyor.


18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Çanakkale Müzesi Sergisi Mudanyalılarla buluştu. Çanakkale Müzesi sergisinde savaş döneminden kalma mermiler, tüfekler, döneme ait eşyalar ve savaş topları cam fânuslar içinde sergileniyor. Ziyaretçilere döneme ait savaşın ve askerlerimizin fotoğrafları ile bir zaman yolculuğu imkânı sunuluyor. Çanakkale müzesini ziyaret edenlere, Çanakkale ruhunu hatırlatmak için, savaş sırasında askerlerin en önemli yiyeceği olan buğday aşı çorbası ikram ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.