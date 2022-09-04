İhlas Haber Ajansı

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Mudanya polisinden uyuşturucu operasyonu

Bursa Mudanya Emniyeti Narkotik Büro ekiplerinin takibi sonucu, uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Eğitim Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde, K.T. isimli şahıstan poşet içerisinde 2,09 gram metamfetamin ile kağıt parçasında 2,67 gram selvi olarak adlandırılan uyuşturucu ve M.V. isimli şahıstan kağıda sarılı 1,52 gram selvi ele geçirildi.


Mudanya Emniyeti Narkotik Büro ekipleri yakaladıkları adı geçen şahısları, Mudanya Adliyesine sevk etti.

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