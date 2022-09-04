Mudanya polisinden uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Eğitim Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde, K.T. isimli şahıstan poşet içerisinde 2,09 gram metamfetamin ile kağıt parçasında 2,67 gram selvi olarak adlandırılan uyuşturucu ve M.V. isimli şahıstan kağıda sarılı 1,52 gram selvi ele geçirildi.

Mudanya Emniyeti Narkotik Büro ekipleri yakaladıkları adı geçen şahısları, Mudanya Adliyesine sevk etti.