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Mudanya sahilleri Bursa Büyükşehir Belediyesi'yle güzelleşiyor

Bursa Büyükşehir Belediye ekipleri Mudanya’da sahil şeridi boyunca temizlik ve ıslah çalışması yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye ekipleri Mudanya'da sahil şeridi boyunca temizlik ve ıslah çalışması yaptı.


Mudanya'da Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumlulukları içerisinde bulunan sahillerde yaz aylılarının müjdecisi baharın gelmesiyle sahiller ve refüjlerde Mudanya'nın görüntüsünü güzelleştirecek temizlik ve ıslah çalışmaları başlattı. Mudanya AK Parti yöneticilerinin rehberliğinde çalışmalarını sürdüren belediye ekibine, AK Parti Mudanya İlçe yöneticileri Turgay Sayar, Ersin Memi ve Hayriye Şenyüz saha ekiplerinin yaptıkları çalışmaları yerinde incelediler.

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