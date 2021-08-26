İhlas Haber Ajansı

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Mudanya Tarım Müdürlüğü, çiftçilere zararlılarla mücadeleyi anlattı

Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Dede, Mürsel ve Çepni mahallerinde hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda çiftçileri bilgilendirdi.


Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, "Olgunlaşma safhasına giren zeytin başta olmak üzere incir ve domateste meydana gelecek hastalıklarla mücadele ederken, zararlılarla başa çıkmanın yollarını uzman ekibimizce kendilerine bahçelerinde anlatarak faydalı olmaya çalışıyoruz. İlçe Müdürlüğü personellerince Dede, Mürsel ve Çepni mahallelerinden işe başladık, tek tek bahçeler gezilerek üreticilerimizin sıkıntılarını dinledik ve kendilerine yol gösteriyoruz. Zaman içinde diğer kırsaldaki mahallelerimizde ziyaret edilerek ekim alanlarındaki ürünlere göre kendilerini bilgilendirmeye devam edeceğiz" diyerek, sağlıklı ve bereketli mahsul temennisinde bulundu.

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