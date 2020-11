Mudanya Tekel Parkında kuruyan ağaçlar yenilendi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, altında oturanlar için her an yıkılma tehlikesi taşıyan kurumuş ağaçlar Büyükşehir Belediyesi tarafından sökülerek yerlerine yenileri dikildi.

Tekel Parkında vatandaşların istifade etiği kurumaya yüz tutan çınar ve sedir ağaçlarının her an yıkılmasından endişe ediliyordu. Bu sebeple endişelerini dile getiren vatandaşlar bu ağaçların bir an önce sökülerek yerine yenilerini dikilmesini istiyorlardı. Yol kenarında bulunan kurumuş çınar ağacının bazı dallarının kopması hayatî tehlike arz etmesi üzerine dalları budanan ağaçların kuruması devam edince Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanyalıların isteklerini göz önünde bulundurarak harekete geçti. Sabah saatlerinde parkta gençleştirme çabalarına başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, dayanıklı ve yetişkin fidanların dikilmesiyle parkın eski görüntüsüne kavuşmayı hedefliyorlar.