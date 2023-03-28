Mudanya Tiyatro Günleri final yaptı

Mudanya Tiyatro Günleri Levent Üzümcü Tiyatrosu oyuncusu Şenay Gürler'in sahnelediği, fedakarlığın, aydınlığın, çağdaşlığın, cumhuriyet ilkelerine bağlılığın en önemli isimlerinden Dr. Türkan Saylan'ın hayatının anlatıldığı “Ben Türkan Saylan” oyunu ile son buldu.

Kültür ve sanatı herkes için ulaşılabilir kılan Mudanya Belediyesi, Dünya Tiyatro Günü çerçevesinde 24-27 Mart tarihlerinde 4 farklı oyunu tiyatro severlerlebuluşturdu. Mudanya Tiyatro Günleri, Levent Üzümcü Tiyatrosu'nun “Ben Türkan Saylan” adlı oyunu ile sona erdi. Mudanya Kent Konseyi'nin “Mübadil Öyküleri”, Canım Tiyatro Topluluğu'nun “Şeyh Bedreddin Destanı”, Bursa Devlet Tiyatrosu'nun “Uçurtmanın Kuyruğu” oyunları Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu. Devlet Tiyatrosu oyuncusu İlkay Akdağlı, Nazım Hikmet'in ölümsüz eseri Şeyh Bedreddin Destanı'nı Mudanyalılar için sahneledi. Türküler, semahlar, ağıtlar, klasik ve özgün ezgilerle harmanlayarak, müzikal bir gösteri formunda sunulan oyun sonunda Belediye Başkanvekili Servet Usta oyunculara teşekkür etti. Mudanya Tiyatro Günleri çerçevesinde Savaş Dinçel'in yazdığı Serap Uluyol Karanfilci'nin yönettiği Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncuları Cem Arabacıoğlu ve Ufuk Şener'in sahnelediği “Uçurtmanın Kuyruğu” adlı oyun ise yoğun ilgi gördü. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, oyun sonunda oyuncuları tebrik ederken, “ Tiyatro aydınlanmanın en önemli aracıdır. Tüm yasaklamalara, sanatçılar üzerindeki baskılara ve ekonomik sorunlara rağmen tiyatrolarımız perdelerini indirmemek için direniyor. Bizler de özgür, sansürsüz, aydınlık bir Türkiye için sanatçılarımıza ve tiyatrolarımıza destek oluyor, birbirinden güzel tiyatro oyunlarını siz Mudanyalı hemşehrilerimle buluşturuyoruz. Tiyatro sanatına değer katan sanatçılarımızın, sahne emekçilerinin ve sanatseverlerin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun” diye konuştu.