Mudanya tiyatro ve müziğe doyacak

Mudanya Belediyesi, nisan ayının son haftası “Bunu mu demek istedim?” adlı oyun ile Metin Uca ve Kanada Vancouver Gençlik Korosu'nu Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşturacak.

Kültür ve sanatı herkes için ulaşılabilir kılan Mudanya Belediyesi, nisan ayının son haftası iki önemli etkinliğe ev sahipliği yapcak. Kültür- sanat etkinlikleri çerçevesinde pek çok şair, yazar ve oyuncuyu Mudanya'da ağırlayan Mudanya Belediyesi'nin yeni konuğu; gazeteci, yazar, tiyatrocu Metin Uca olacak. Metin Uca, “Bunu mu demek istedim?” adlı oyunu ile 29 Nisan Cumartesi günü Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşacak.

Uluslararası Koro Müziği Federasyonu'nun Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlediği Dünya Koro Müziği Sempozyumu'nda Türkiye'ye gelen Kanada Vancouver Gençlik Korosu ise 30 Nisan 2023 Pazar günü 20.00'da Mudanya Çoksesli Korosu ile birlikte Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Kültürlerin sesi, Mudanya'da yankılanacak.