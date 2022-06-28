Mudanya Üniversitesi'nin Rektörü belli oldu

Dr. Hasan Tosun, Bursa'da yeni kurulan Mudanya Üniversitesi'ne Yükseköğretim Kurulu (YÖK) oluruyla rektör olarak atandı.

Prof.Dr. Hasan Tosun, 1997 yılından bu yana Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. Prof.Tosun, Üniversite bünyesinde Anabilim Dalı başkanı, Bölüm Başkanı, Merkez Müdürü, dekan olarak değişik dönemlerde görevlerde bulundu.

Tosun, Uşak Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi dekanı ve rektör yardımcısı olarak görev yaptı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olup aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlayan ve doktora sonrası çalışmalarını ABD'de yapan Prof.Dr. Hasan Tosun, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde de 18 yıl hizmet verdi. Tosun; Urfa Tüneli, Atatürk Barajı ve GAP sulamaları gibi büyük su ve toprak kaynakları ile ilgili projelerde çalıştı.

320'den fazla uluslararası yayını olan ve kamu kurumlarında teknik rehber olarak kullanılan beş kitabı bulunan Tosun, ABD, Kanada,Fransa ve Norveç'de kamu yönetimlerinin işleyişi ile incelemelerde bulundu.

Son yıllarda üniversite performansı ile ilgili çalışmalar yapmakta olan Tosun'un ayrıca bu alanda basılmış ulusal ölçekte 5 adet kitabı bulunuyor. 15 Şubat 2022 tarihinde kendi isteği ile emekli olan Prof. Tosun, Yükseköğretim Kurulu'nun oluru ile Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanarak göreve başladı.

Prof. Dr. Hasan Tosun'un özgeçmişi:

Prof. Dr. Hasan Tosun, 1959 yılında Isparta-Aksu'da doğdu. İlk ve orta öğretimini aynı yerde tamamladıktan sonra 1976 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 'ne girdi ve 1981 yılında mezun oldu. Mezuniyetine müteakip, öğrencilik yıllarında sanat sınıfı eleman olarak çalıştığı ve burslu olduğu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde göreve başladı. Aynı kurumda değişik zamanlarda Araştırma Mühendisi, Başmühendis, Şube Müdürü, Fen Heyeti Müdürü ve Daire Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Büyük baraj ve sulama yapıları projelerinde çalıştı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden aldı. 1995 yılında doçent oldu.

1997 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesine intisap etti. 2001 yılında profesörlüğe atandı. Bu Üniversitede Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Başkanlığı ile Rektörlük Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevlerini sürdürdü. 2010 yılında Ziraat Fakültesi Dekanlığına atandı ve bu görevi 3 yıl yürüttü. 2013-2015 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu'nun talebi doğrultusunda iki yıl süreyle Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcılığı ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevlerini yaptı. 2015 yılı başında kendi isteği ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki görevine döndü. 170'den fazla Ulusal ve Uluslararası yayını vardır. Kamu kurumlarında “teknik rehber” olarak kullanılan kitapları bulunuyor. Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Sempozyumlarda düzenleme komitesi başkanı ve üyesi olarak çalışmıştır. Uluslararası Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği, Uluslararası Kaya Mekaniği ve Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komiteleri üyesidir. ABD Baraj Güvenliği Kurumu (ASDSO) ile Kanada Baraj Birliği (CDA) üyelikleri mevcut. Türkiye Baraj Güvenliği Derneği kurucu başkanı olup halen bu görevi sürdürüyor. ABD, Norveç, Kanada ve Fransa'da araştırma ve incelemelerde bulundu. Evli ve üç çocuk sahibidir. İyi derecede İngilizce biliyor.