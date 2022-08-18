Mudanya Yaz Spor Okullarında sertifika sevinci

Mudanya Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde öğrencilerin fiziksel gelişimleri açısından verimli bir dönem geçirmelerini sağlamak amacıyla yaz boyunca açtığı Spor Okulları final yaptı.

Öğrencilere sertifikalarını Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz verdi. Basketbol, hentbol ve futbol branşlarında ilk dönem 350 öğrenci ücretsiz spor eğitimi aldı. Çocuklara alanlarında uzman antrenörler tarafından eğitim verildiğini kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz,yaz dönemi boyunca çocukların bedensel ve zihinsel gelişimi adına spor faaliyetlerine destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.