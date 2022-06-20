Mudanya Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi ihaleye çıkıyor

Mudanya Belediyesi tarafından projelendirilip inşaat çalışmaları tamamlanan Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nin 1. Etabı ihaleye çıkıyor.

Mülkiyeti Mudanya Belediyesi'ne ait 15 dükkan, 6 adet kiosk ve 5 adet ATM ile yeşil alan, bebek bakım odası, yönetici ofisi, teknik odalar ve otoparkın bulunduğu 8 bin 328 metrekarelik alan, “Kapalı Teklif Usulü” yöntemiyle ihale edilerek 10 yıllığına kiraya verilecek. Tesisin tamamı aylık 1 Milyon TL üzerinden ihale edilecek. 1. Etap ihalesi, 4 Temmuz Pazartesi günü 15.00'te Mudanya Belediyesi'nde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. Maddesine göre “Kapalı Teklif Usulüyle” yapılacak. Söz verdiği bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezimiz gurur vesilemiz oldu. Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm çalışmalarımızda olduğu gibi bu projede de kendi işimizi kendimiz yaptık. Her biri alanında uzman personelimizin gece gündüz çalışarak hazırladığı projeyi hayata geçiriyoruz. Getireceği gelirle Mudanya Belediyesi'nin en değerli mülkü Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi olacak. Uzun yıllar Mudanyamıza hizmet edecek, 7'den 70'e her yaştan vatandaşımız burada doğa ve denizle buluşacak. Yalnızca Mudanyalıların değil, Bursalıların buluşma noktası Yıldıztepe olacak” ifadelerini kullandı.