İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mudanya yolu trafiğe kapatılacak

Bursa Mudanya Yolu’nda devam eden raylı sistem çalışmalarından dolayı Mudanya’dan Bursa’ya geliş yönü trafiğe kapatılacak.

Bursa Mudanya Yolu'nda devam eden raylı sistem çalışmalarından dolayı Mudanya'dan Bursa'ya geliş yönü trafiğe kapatılacak.


Emek Şehir Hastanesi Raylı Sistem inşaat çalışmaları çerçevesinde pazarı pazertesiye bağlayan gece 22.05.2023 tarihinde Mudanya geliş istikametinde Piknik Caddesi girişi altyapı çalışmaları nedeniyle kapatılacak. Alternatif güzergah Balat Mahallesi'ne ve Ahmet Yesevi Mahalleleri'ne ulaşımın otoyol bağlantı köprülerinden sağlanacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.